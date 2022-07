L’errore di Le Castellet non butta giù Leclerc: “mi prenderanno per matto, ma per me è tutto possibile”

SportFair

E’ tutto pronto all’Hungaroring per un nuovo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. Protagonista assoluto della giornata di oggi è Sebastian Vettel, che aprendo i suoi profili social ufficiali ha annunciato che a fine stagione si ritirerà dalla F1.

Oggi, però, c’è stato spazio anche per gli altri piloti, in particolar modo i contendenti al titolo, che hanno raccontato le loro sensazioni alla stampa. Charles Leclerc, nonostante l’errore della settimana scorsa, ha sorpreso tutti con le sue affermazioni: “domenica sera non è stato facile, ma da lunedì è passata e ci credo come prima. Mi prenderanno per matto, ma per me è ancora tutto possibile, ci sono ancora 10 gare. Ovvio che sia più difficile, ma io ci crederò fino alla fine, non c’è ancora niente di definito, mi sono reso la vita più complicata questo sì. Però, pur essendo un errore causato dall’essere al limite, il nostro passo era molto buono. Gli errori capitano, guardo avanti e ci credo come prima“.

Il monegasco della Ferrari è tornato poi sullo schianto di Le Castellet: “l’errore è stato diverso dai soliti, non è stato un problema di approccio o altro, è stato semplicemente che stavo guidando al limite. Mi piace guidare in sovrasterzo, a volte è difficile. Stavo spingendo forte e ho perso il retrotreno. Bisogna voltare pagina e restare concentrati solo su questo fine settimana. Vincere sarebbe la miglior reazione a quello che è successo. Dobbiamo sicuramente spingere fino alla fine perché ci sono ancora tanti punti a disposizione. E’ diventato più difficile, ma non è impossibile”.