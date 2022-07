Leclerc fa mea culpa: “errore inaccettabile e colpo importante per le chance di titolo”

SportFair

Un errore che rischia di diventare pesantissimo per la classifica generale. Charles Leclerc ha chiuso il gran premio con una grande delusione, il monegasco è finito a muro nella prima parte del gran premio ed è tornato a casa con zero punti. Grande scatto in avanti di Max Verstappen che ha dominato dopo il ritiro del ferrarista. Al secondo posto Hamilton e poi Russell.

Leclerc ha commentato così l’errore in Francia, ai microfoni di Sky Sport: “no, questa volta l’affidabilità o l’acceleratore non c’entrano nulla. Solamente dopo che sono andato a muro ho capito che la retromarcia non funzionava e non potevo tornare in pista. Peccato perché la macchina non era tanto danneggiata, ma tutto questo è un dettaglio. Non voglio spostare l’attenzione su questi discorsi, semplicemente io non posso commettere un errore simile”.

“Da inizio anno sono ad un livello alto ed è inaccettabile commettere un errore simile. Se a fine anno perderò il titolo per 32 punti, ovvero quelli lasciati tra qui ed Imola, saprò da dove vengono. Stavo spingendo, ma lo facciamo tutti, e non può e non deve essere una scusa. Un colpo importante per le chance di titolo? Ovviamente sì”.