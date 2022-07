Leclerc e Binotto a cena dopo la bufera di Silverstone: l’esito dell’incontro

SportFair

L’ultimo gran premio di Formula 1 ha rilanciato le ambizioni della Ferrari. La gara a Silverstone si è conclusa con la vittoria di Sainz, è stato il primo successo in carriera per il pilota spagnolo. Nel complesso è stata una giornata positiva anche per Leclerc che ha rosicchiato qualche punto al leader del Mondiale Verstappen. Il monegasco può però recriminare, il 24enne guidava la classifica del gran premio ma il problema ad Ocon ha ribaltato la storia della gara. Leclerc non è stato chiamato ai box ed è stato sacrificato, è rientrato invece Sainz che ha sfruttato la strategia e conquistato una vittoria preziosissima soprattutto dal punto di vista personale.

Leclerc si è ritrovato con le gomme dure ed è stato praticamente impossibile difendersi da Perez e Hamilton. Il monegasco non ha gradito la strategia della Ferrari e, al termine della gara, è andato in scena un duro faccia a faccia con Binotto, il team principal ha detto al pilota di calmarsi. Ieri sera (martedì) è andato in scena un altro colloquio, sono andati a cena a Montecarlo e il saluto è stato cordiale e i volti distesi. L’obiettivo in comune è quello di raggiungere il miglior risultato per la Ferrari, è stato questo il punto d’incontro. Binotto e Leclerc si sono chiariti, la squadra è già concentrata in vista del gran premio d’Austria.