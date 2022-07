Leclerc analizza i problemi in qualifica: “ho faticato con le gomme. La gara? Possiamo rimontare…”

SportFair

Sono arrivate anche le dichiarazioni dei protagonisti al termine del GP d’Ungheria di Formula 1. La pole position è stata conquistata a sorpresa dalla Mercedes di Russell, poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Il monegasco ha commesso qualche piccolo errore e dovrà rimontare per riaprire la corsa al campionato. Max Verstappen partirà dalla decima posizione, l’olandese ha accusato problemi di potenza.

Leclerc: “non è stata la mia giornata, con le gomme ho faticato. Non sono riuscito a mettere in temperatura gli pneumatici ed a realizzare un buon giro quando serviva. Sono convinto che abbiamo tutte le caratteristiche per tornare davanti nella gara di domani. Il passo è buono e siamo fiduciosi, dobbiamo solo analizzare quanto accaduto con le gomme”.

Sainz: “mi sento sempre meglio, gara dopo gara sento di avere il passo per la pole. Oggi è sfuggita per poco, ma complimenti a Russell perché ha fatto un tempo super. Ovviamente puntiamo alla vittoria, il passo c’è e la partenza sarà fondamentale. Il passo Mercedes è una vera e propria incognita, vedremo se riusciremo a sorpassarlo in gara”.

Verstappen: “non ho capito cos’è successo al motore, andava bene fino a un certo punto e poi la batteria non ha lasciato la potenza necessaria. Menomale che è successo in qualifica, partire dal 10° posto non è un bene. La macchina andava bene, rimaniamo ottimisti in vista della gara. Superare sarà difficile, ma in tante domeniche quest’anno abbiamo visto che può succedere di tutto. Obiettivo? Vincere la gara”.