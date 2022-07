Colpo di scena in Francia, Leclerc a muro: il monegasco fuori dal gran premio | VIDEO

SportFair

Clamoroso colpo di scena nel gran premio di Francia, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Continua la battaglia tra Red Bull e Ferrari, l’ultimo gran premio si è concluso a favore di Leclerc. Il monegasco ha conquistato anche la pole position in Francia. In partenza ottimo scatto di Leclerc che riesce a mantenere la posizione su Verstappen, in rimonta Hamilton e Alonso. Bene anche Sainz.

Inizia un testa a testa bellissimo tra Leclerc e Verstappen con il monegasco che riesce a mantenere la prima posizione. Poi l’errore del ferrarista che va a finire contro le barriere ed è costretto al ritiro. Dubbi sull’incidente, da valutare l’errore di Leclerc o il problema tecnico. Zero pesantissimo per la classifica.