Le confessioni spiazzanti di Federer: “il tennis non è la mia intera identità, non credo di averne bisogno”

Roger Federer non fa più parte della classifica Atp, i punti dello svizzero sono stati azzerati a causa della lunga assenza per infortunio. Il 40enne è in fase di recupero e non ha intenzione di ritirarsi. Il 2022 è stato tormentato e Federer punta il rientro. Lo svizzero ha rilasciato un’intervista interessante al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. “Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Sono felice delle piccole cose, come quando mio figlio fa qualcosa di giusto e quando mia figlia torna a casa con un buon voto. Il tennis non è la mia intera identità. Voglio continuare ad avere successo e mettere molta energia negli affari, probabilmente dando più di quanto dovrei a volte, ma questo può essere fatto anche al di fuori dello sport. So che una carriera professionale non può durare per sempre e va bene così”.

“Wimbledon? Quest’anno è stato molto strano guardarlo in Tv, dato che ho sempre partecipato dal 1998. Sono stato in viaggio per così tanto tempo che è stato bello vivere un po’ più di pace, come già accaduto a causa del Covid. È bello prendersi una pausa adesso. Abbiamo amici in tutto il mondo: per esempio alcuni a New York e Melbourne non li vediamo da alcuni anni. Posso onestamente dire che sono molto felice a casa. È un grande vantaggio poter fissare un appuntamento per un martedì mattina tra tre settimane e che posso davvero farlo senza che la realtà mi sorpassi. A volte ci manca viaggiare per il mondo e ovviamente a me manca lo sport. Ma sento che la vita a casa, in modo diciamo normale, è anche bella”.