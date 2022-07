Le azzurre di Mazzanti vincono ancora in Volleyball Nations League: settimo successo consecutivo, piegata la Bulgaria

SportFair

La marcia dell’Italia in Volleyball Nations League non conosce pause. Dopo i successi su Polonia e Corea del Sud, le azzurre, forti della qualificazione per le Finals di Ankara (13-17 luglio) già acquisita, hanno battuto anche la Bulgaria 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) alla Armeec Arena di Sofia.

Davanti a circa 1000 spettatori, le campionesse d’Europa in carica hanno dato una dimostrazione di forza con Pietrini e Nwakalor sugli scudi (33 punti complessivi) per il nono successo su undici match disputati (settimo consecutivo). Vittoria utile per mettersi in scia del Giappone in classifica generale con un ancora un match da disputare. Domani infatti, alle ore 15:30 italiane (in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW e Volleyball World TV), capitan Sylla e compagne disputeranno contro la Thailandia l’ultimo match della prima fase di VNL. Obiettivo vincere per poi analizzare la classifica definitiva per conoscere il nome dell’avversaria da affrontare nei quarti di finale della Final Eight di Ankara.