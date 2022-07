Lampard chiama un tifoso dell’Everton: “tira tu il rigore”, l’uomo non sbaglia e si scatena sotto la curva | VIDEO

Frank Lampard è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, si è sempre dimostrato un grande calciatore dentro e fuori dal campo. In particolar modo si è messo in mostra con il Chelsea, nella stagione successiva ha indossato la maglia del Manchester City. Poi ha iniziato la carriera da allenatore e si è dimostrato subito un tecnico di grande prospettiva. E’ reduce dalla salvezza con la maglia dell’Everton ed è pronto in vista della prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla.

Il club inglese è sceso in campo nella partita amichevole contro la Dinamo Kiev e la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno da Calvert-Lewin e alla doppietta di McNeil. Il vero vincitore della partita è stato un tifoso della squadra inglese: Paul Stratton, 44 anni. Si tratta di un impiegato comunale di Liverpool che nei mesi scorsi era andato in macchina per consegnare aiuti umanitari ai rifugiati ucraini scappati dalla guerra. L’uomo è entrato in campo al posto di Deli Alli e ha realizzato un calcio di rigore. Poi l’esultanza scatenata sotto la curva.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.

He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci

— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022