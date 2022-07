La vacanza a Formentera di Alessandro Gentile finisce male: volo di 4 metri, trasportato in ospedale in elicottero | FOTO

Momenti di paura per Alessandro Gentile, in vacanza a Formentera. L’ex capitano dell’Olimpia Milano ha vissuto una disavventura, per fortuna a ‘lieto fine’. Il cestista azzurro, fratello di Stefano Gentile col quale si trovava in vacanza, è caduto da una struttura in legno, che ha ceduto all’improvviso: Alessandro Gentile ha fatto un volo di 4 metri crollando a terra di spalle.

Una caduta spaventosa per la quale il cestista è stato trasportato in ospedale a Palma di Maiorca in elicottero e sarà trasferito domani mattina a Napoli, dove probabilmente sarà sottoposto ad intervento chirurgico per alcune fratture alle vertebre.

E’ stato Alessando Gentile stesso ad aggiornare tutti sulle sue condizioni, con una Storia Instagram: “solo un incidente domestico, nulla di grave, sto bene”, ha scritto. La sua carriera non è a rischio, ma probabilmente dovrà fermarsi per qualche mese.