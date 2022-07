La Francia vince la Volleyball Nations League: vittoria di sofferenza contro gli USA, festa anche per Andrea Giani

SportFair

La Francia ha vinto la Volleyball Nations League 2022. E’ andata in scena una finale bellissima contro gli USA, la squadra dell’italiano Andrea Giani ha trionfato al quinto set al termine di una partita avvincente. Dopo la delusione dell’Italia che ha chiuso solo al quarto posto, si è disputato anche l’ultimo atto. I primi set sono stati praticamente senza storia a favore della Francia, soprattutto il primo set si è concluso 25-16. La Francia si è confermata anche nel secondo set (25-19).

Nel terzo set la partita svolta, incredibilmente, a favore degli Stati Uniti. La Francia non riesce a giocare con la solita qualità e in attacco è in difficoltà. Al contrario gli USA giocano senza pressione e la rimonta si materializza. Il terzo e il quarto set si concludono 15-25 e 21-25. Nel quinto e decisivo set la Francia si conferma più esperta e, nei momenti chiave del match, trova le giocate giuste. Finisce 15-10 a favore della Francia che conquista la Nations League di volley.