La famiglia Schumacher si trasferisce in Spagna: acquistata una fattoria da 2,8 milioni di euro

Sono trascorsi nove anni ormai dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher: da allora l’ex pilota di F1 non è più tornato quello di una volta a causa di una brutta lesione cerebrale, ma è ancora vivo e la sua famiglia lotta per e con lui.

La famiglia Schumacher ha preferito tenere private le informazioni cliniche sul sette volte campione del mondo, concentrandosi giornalmente sul supporto all’ex pilota.

Arrivano adesso importanti novità: secondo la rivista tedesca ‘Die Bunte’, la famiglia Schumacher ha acquistato una fattoria di oltre 54.000 mq, situata a Puerto de Andratx (Maiorca), per un prezzo di 2,8 milioni di euro. Un grande pezzo di terra con panorama mozzafiato e vicino al mare. Uno spazio pensato anche per gli animali, una delle grandi passioni della figlia Gina, e secondo il giornale potrebbe essere la casa della famiglia per il prossimo inverno.

Inoltre, non è la prima volta che la famiglia Schumacher acquista una villa di queste caratteristiche, poiché nel 2018 Corinna ha eseguito l’acquisto di una fattoria a Las Brisas de Andratx per 30 milioni di euro, il cui proprietario era Florentino Pérez che ha messo in vendita dopo la morte della moglie. Questo lussuoso complesso vanta uno spazio di 15.000 metri quadrati con incredibili viste sulla costa, oltre a tutti i tipi di servizi e comfort.