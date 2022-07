Kyrgios nei guai: denunciato dalla ex fidanzata per violenza, rischia due anni di carcere

SportFair

Nick Kyrgios continua a scatenare le discussioni. Il tennista australiano è un protagonista a Wimbledon e si prepara a scendere in campo per la gara dei quarti di finale contro il cileno Cristian Garin per un posto in semifinale. Il suo nome è salito alla ribalta anche per altri episodi. In primo luogo è andata in scena una lite con Tsitsipas, i due tennisti si sono lanciati accuse a vicenda dentro e fuori dal campo.

Kyrgios è stato, inoltre, denunciato per violenza domestica dalla ex fidanzata. Il prossimo mese dovrà rispondere delle accuse di Chiara Passari, davanti ai giudici: rischia fino a due anni di carcere, secondo The Canberra Times.

Il suo avvocato, Jason Moffett, ha confermato tutto. “Considerata la gravità delle accuse, che il signor Kyrgios valuta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito”, le parole del legale del tennista.