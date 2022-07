Juventus, Bonucci contro de Ligt: “ha detto cose poco carine, serve rispetto”

SportFair

La Juventus è concentrata in vista dell’inizio della prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo per la prima partita della tournée negli Usa e la sfida contro il Chivas si è conclusa sul risultato di 2-0. La squadra è molto più forte rispetto alla scorsa stagione, sono arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer. E non è finita, la dirigenza è attivissima per concludere altre operazioni: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Si candida da un ruolo di leader, non solo della difesa, Leonardo Bonucci.

Il difensore bianconero, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha lanciato una frecciata all’ex compagno de Ligt: “non sono sorpreso della sua partenza perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere”.

Indicazioni su Zaniolo: “ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità, se resterà alla Roma potrà esaltarsi con Paulo, se arriverà da noi cercheremo di metterlo a suo agio. Ma alla Juve non bastano solo le qualità calcistiche”.