Juventus, Allegri sfida McKennie e Vlahovic: l’allenatore segna scalzo da posizione impossibile | VIDEO

La Juventus è una squadra di grandissima qualità, in particolar modo il livello tecnico si è alzato tantissimo con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Il centrocampista è in grado di garantire muscoli e geometrie alla madiana, l’argentino è capace di decidere tutte le partite grazie alle sue grandi qualità dal punto di vista tecnico. In difesa è arrivato Bremer e la Vecchia Signora ha intenzione di completare la rosa con gli arrivi di un altro difensore e un centrocampista. La squadra continua la preparazione negli USA e l’ultima amichevole ha fornito già indicazioni. I più positivi sono stati proprio Di Maria e Pogba.

Allegri non può permettersi un altro passo falso, la squadra è adesso veramente competitiva. E’ stato diffuso un VIDEO dall’allenamento della Juventus che mostra la sfida dai tiri impossibili, i primi protagonisti sono stati McKennie e Vlahovic. Poi si intromette Allegri: l’allenatore sfila calze e scarpini, il serbo è preoccupato: “attento mister, ti fai male, è impossibile!”. Il tecnico bianconero lascia partire un tiro perfetto che si infila in porta a fil di palo. Infine arriva il momento di Vlahovic che calcia a piedi nudi. E’ gol. “Bravo, a piedi nudi si calcia meglio”, il commento di Allegri.