José Mourinho svela il nuovo tatuaggio: “posso averlo solo io, la gioia dei romani mi ha spinto a farlo” | FOTO

José Mourinho è concentrato in vista dell’inizio del campionato sulla panchina della Roma, la prima stagione alla guida del club giallorosso è stata sicuramente positiva. Lo Special One è stato in grado di riportare grande entusiasmo nell’ambiente e la ciliegina sulla torta è arrivata con la vittoria della Conference League. La dirigenza è attiva sul mercato con l’intenzione di migliorare la rosa, a centrocampo è arrivato un calciatore di grande esperienza e qualità come Matic. Trattativa in corso anche per l’arrivo di un attaccante, l’obiettivo numero uno è Paulo Dybala.

Lo Special One ha svelato il nuovo tatuaggio, attraverso un messaggio sui social: una foto con le tre principali coppe europee, conquistate da Maurinho e con raffigurati gli stemmi delle squadre. “Questo è il mio tatuaggio. La gioia dei romani mi ha spinto a farlo. Allora ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club con i quali ho vinto competizioni europee”, ha scritto l’allenatore della Roma. Mourinho voleva “un tatuaggio unico, uno che fossi il solo a poterlo avere”.

Una di fianco all’altra Europa League, Champions League e Conference League conquistate con Porto, Inter, Roma e Manchester United.