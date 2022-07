Jens Lehmann perde la testa: il portiere ex Milan distrugge un garage con una motosega

SportFair

Vi ricordate Jens Lehmann? E’ stato un buon portiere con un passato anche in Italia. E’ stato il primo portiere della nazionale di calcio tedesca durante la Coppa del Mondo FIFA 2006. La sua partita più importante è stata giocata il 17 maggio 2006 con l’Arsenal: la sconfitta per 2-1 della finale di Champions League contro l’FC Barcelona. La sua partita si è conclusa con un cartellino rosso, diventando così il primo calciatore ad aver ricevuto un cartellino rosso in una finale di Champions League. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal e Stoccarda. Il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda clamorosa che non riguarda il calcio.

L’ex portiere, infatti, ha distrutto il garage di un vicino con la motosega e la notizia è stata ripresa dai principali quotidiani all’estero. Alla base del gesto le continue discussioni con i vicini sempre per le rispettive proprietà. Secondo quanto riporta la Bild Lehmann si era recentemente infuriato perché il nuovo garage del vicino impediva la visuale del panorama sul Lago di Starnberg e, secondo l’ex Milan, era stato costruito sulla sua proprietà. Il 52enne ha deciso così di passare all’azione: Lehmann è andato nel garage del vicino con una motosega e “ha distrutto le travi del tetto”. Secondo il quotidiano tedesco l’ex portiere ha tentato di spegnere le telecamere di sorveglianza per non essere ripreso. Il tedesco avrebbe causato danni per centinaia di euro. L’uomo ha chiamato la Polizia e sono in corso accertamenti per ricostruire l’episodio.