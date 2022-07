Jasmine Paolini si ferma in semifinale a Varsavia: Garcia vince in due set

SportFair

Finisce in semifinale la splendida avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Varsavia. La tennista azzurra, numero 58 al mondo, è stata sconfitta da Garcia. Alla francese, 45ª del ranking WTA, è bastata poco più di un’ora per aggiudicarsi la vittoria.

Il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-2 e Garcia ha così staccato il pass per la finalissima del torneo in corso sui campi in terra battuta della città polacca, nella quale farà i conti con Bogdan, che oggi ha superato Baindl, per il titolo.