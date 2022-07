Jasmine Paolini, che rimonta! Ribalta Golubic e conquista la semifinale di Varsavia

SportFair

Una grande Jasmine Paolini. L’azzurra continua a portare sempre più in alto i colori italiani, l’azzurra ha staccato il pass per la semifinale del torneo di Varsavia. La 26enne si è messa in mostra in tutta la competizione e la partita di oggi dei quarti di finale è stata di altissimo livello. Jasmine Paolini ha affrontato Viktorija Golubic, una tennista molto forte e pericolosa.

L’inizio di sfida per Paolini è shock, la svizzera gioca a meraviglia e chiude il primo set con un netto 1-6. Nel secondo set si registra la reazione dell’italiana che rientra in partita con il risultato di 6-2. Nel terzo e decisivo set l’azzurra si conferma in grande forma e vince 6-2. In semifinale dovrà vedersela con la vincente tra Swiatek e Garcia.