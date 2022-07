Jasmine Paolini ai quarti di Varsavia: l’azzurra vince in tre set contro Burel

SportFair

Una partita altalenante per Jasmine Paolini agli ottavi di finale del torneo di tennis a Varsavia: un fantastico primo set, poi la battuta a vuoto nel secondo set e infine un terzo set da grandissima protagonista. E’ andata in scena la partita contro Clara Burel, in grado di rientrare nel match solo nel secondo set. L’italiana si è dimostrata superiore e si è messa in mostra con ottime giocate.

Il primo set è senza storia, Jasmine Paolini è devastante in attacco e chiude con un nettissimo 6-1. Nel secondo set l’azzurra sbaglia troppo e la francese rientra in partita grazie alla vittoria del tie-break. Nel terzo e decisivo set è dominio dell’italiana che chiude con un nettissimo 6-0. Ai quarti dovrà vedersela contro la vincente tra Golubic e Mladenovic.