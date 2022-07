Jacobs parteciperà agli Europei di atletica? L’azzurro accelera e torna in pista, le ultime

SportFair

Non solo Gianmarco Tamberi, anche per Marcell Jacobs la situazione è incerta in vista degli Europei di atletica a Monaco. Il velocista azzurro non ha preso parte ai Mondiali di Eugene a causa di un problema fisico e l’obiettivo è quello di presentarsi al messimo della condizione nel prossimo appuntamento. Nella giornata di ieri l’azzurro è stato visitato dal medico federale Andrea Billi. Al momento non è stato pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Jacobs, ma la buona notizia arriva dalla pista.

Jacobs tornerà al campo per una prima seduta, ovviamente senza forzare per evitare ricadute. Per la giornata di lunedì è stata già fissata una risonanza magnetica per valutare al meglio il processo di guarigione. La lesione del grande adduttore è da considersi lieve e le sensazioni sono positive in vista dell’Europeo che prenderà il via il 15 agosto. La situazione dovrà essere valuta al meglio nei prossimi giorni, Jacobs è in grado di fare al differenza anche al 70% della forma considerando una concorrenza abbordabile. L’azzurro comunque non ha intenzione di rischiare per evitare ulteriori problemi con il rischio di allungare i tempi.