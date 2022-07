E’ grande Italia: netto successo contro la Cina, le azzurre volano in semifinale di Nations League

SportFair

L’Italia del volley è fantastica e vola in semifinale di Nations League. Le azzurre sono scese in campo nel match dei quarti di finale contro la Cina e hanno confermato una superiorità netta, il pronostico della vigilia è stato rispettato. L’Italia conquista la semifinale e si candida ad una partita da grande protagonista, dovrà vedersela contro la vincente tra Turchia e Thailandia.

Nei primi due set non c’è praticamente storia, l’Italia si dimostra nettamente superiore alla Cina e chiude senza problemi 25-22 e 25-19. Il terzo set delle azzurre inizia con qualche problema di troppo, la Cina scappa ma l’Italia rientra. Il set si conclude 24-26 a favore della Cina. Nel quarto set le azzurre entrano bene in campo e la gara è equilibrata. La Cina conferma il minimo vantaggio, nel finale l’Italia sale in cattedra e vince 25-22. Finisce 3-1 e l’Italia conquista la semifinale.

