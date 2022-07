L’Italia si qualifica se… Le combinazioni per il passaggio delle azzurre ai quarti dell’Europeo femminile

SportFair

Una partita da dentro o fuori. L’Italia si gioca tutto agli Europei di calcio femmimile. La squadra del Ct Milena Bertolini è reduce da un inizio molto altalenante: nelle prime due partite è stato conquistato solo un punto (netta sconfitta contro la Francia e pareggio contro l’Islanda) e le sperenze di qualificazione ai quarti di finale sono appese ad un filo. I tre punti sono d’obbligo per sperare nella qualificazione, le azzurre dovranno vedersela contro il Belgio. Si tratta di un avversario molto insidioso, in grado di fare la differenza dal punto di vista tattico e tecnico. La Francia ha vinto entrambi gli incontri ed è già qualificata, per il secondo posto è bagarre. L’Italia si gioca il passaggio del turno con Belgio e Islanda.

L’Italia si qualifica ai quarti di finale se…