Italia campione del mondo nel fioretto femminile a squadre! Gli Stati Uniti asfaltati, azzurre da impazzire

E’ spettacolo assoluto per l’Italia al Mondiale di scherma. Dominio totale delle fiorettiste azzurre che hanno vinto in finale contro gli USA. Grandissimo risultato per Arianna Errigo, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto che si sono messe in mostra con prestazioni di altissimo livello. Buona partenza per gli Stati Uniti con Weintruab, poi si registra la reazione di Alice Volpi. Il primo scatto dell’Italia si registra con Arianna Errigo, non riesce a rispondere Dubrovich.

E’ il momento di Martina Favaretto contro Lee Kiefer, l’Italia è sul 15-12. L’Italia continua a mantenere il vantaggio, poi Errigo umilia Lee Kiefer e le azzurre si portano 30-22. Grande manche di Favaretto, adesso è dominio. Nel finale l’Italia controlla senza problemi ed è campione del mondo: il 45-27 lascia pochi dubbi sulla superiorità delle azzurre. Un oro mancava da cinque anni nel fioretto, gli Stati Uniti sono stati asfaltati.

Le fiorettiste azzurre, dopo aver saltato il turno da 32 in quanto testa di serie numero 1, ieri avevano conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull’Austria. Oggi hanno subito guadagnato il passaggio in semifinale battendo la Polonia 45-26 e poi hanno avuto la meglio sul Giappone 45-37 grazie a una Arianna Errigo in grande spolvero. In finale il quartetto del CT Stefano Cerioni ha superato 45-27 gli Stati Uniti, così come già fatto nella finale per il bronzo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le azzurre, che non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019.