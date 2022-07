Inter, Lukaku infiamma la corsa scudetto: “chi non salta è rossonero” | VIDEO

SportFair

Le squadre del campionato di Serie A tornano in campo con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione. I club sono attivissimi sul fronte calciomercato, in particolar modo si preannuncia una corsa bellissima per lo scudetto tra Inter, Milan, Juventus e Napoli. L’ultimo campionato si è concluso con una grande sorpresa: la vittoria dello scudetto dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli non era sicuramente la favorita alla vittoria, ma è riuscita nell’impresa grazie alle qualità dell’allenatore e ad un gruppo eccezionale.

L’Inter si è dimostrata forte, ma ha pagato troppi passi falsi nella fase decisiva della stagione. Il nuovo progetto con Simone Inzaghi in panchina è appena iniziato, l’ex Lazio si è dimostrato un tecnico all’altezza. La squadra ha pagato soprattutto le cessioni di Lukaku e Hakimi. Proprio il belga è tornato all’Inter, l’attaccante non si è ambientato al Chelsea e il suo desidere è sempre stato quello di tornare in Italia. Romelu è più carico che mia e ha deciso di infiammare la corsa scudetto, durante la presentazione delle maglie: “chi non salta è rossonero”.