Inter, la Curva Nord ‘avvisa’ la dirigenza: “patti chiari, amicizia lunga… Skriniar non si tocca”

I tifosi dell’Inter non sono pienamenti soddisfatti del mercato portato avanti dal club nerazzurro. La squadra è reduce dal secondo posto in classifica in Serie A e la dirigenza è in fase di valutazione in vista della prossima stagione. In attacco è stato chiuso il ritorno di Romelu Lukaku, il belga è un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e realizzativo. In porta è arrivato Onana, ma il titolare dovrebbe essere ancora Handanovic.

In difesa la situazione è ancora di grande incertezza. De Vrij e Bastoni rappresentano punti di rifermento, mentre per Skriniar la situazione è ancora tutta da decidere. Il club nerazzurro ha bloccato la cessione al Psg dopo il mancato accordo con Bremer, passato alla Juventus. La cessione dello slovacco non è totalmente da escludere. I tifosi sono preoccupati e si sono presentati con uno striscione sotto la sede del club nerazzurro: “patti chiari, amicizia lunga… Skriniar non si tocca!”, recita uno striscione a firma della “CN69”.