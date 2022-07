Individuato in Spagna l’orologio scippato a Leclerc: il Richard Mille svenduto ad un imprenditore spagnolo

SportFair

Charles Leclerc si è rilanciato per la vittoria del campionato di Formula 1. Il monegasco è reduce da un grande successo nel gran premio d’Austira ed è riuscito ad accorciare sul leader Verstappen. Il pilota della Ferrari è finito sulle prime pagine anche per una notizia che non riguarda lo sport. Il Richard Mille da due milioni di euro rubato al pilota è stato identificato.

Sarebbe stata una banda di tre ladri di origini napoletane a scippare, lo scorso aprile, il prezioso orologio dal polso al pilota della Ferrari Charles Leclerc, vittima del furto con strappo nella Darsena di Viareggio.

I malviventi sarebbero specialisti di questo tipo di colpo ma, in questo caso, avrebbero scoperto solo dopo il furto di non poter piazzare facilmente l’orologio, fatto a mano e con la firma di Leclerc. L’ipotesi è che l’orologio sia stato venduto a un imprenditore spagnolo per un decimo del suo valore, circa 200mila euro.