Incidente Zhou, spuntano nuove immagini: i VIDEO girati dal pubblico in tribuna sono impressionanti

E’ andato in scena domenica il Gp di Silverstone. La gara britannica è stata caratterizzata da uno spaventoso incidente al via, che ha visti convolti Russell, Albon e Zhou. La monoposto di quest’ultima è letteralmente volata via, sottosopra, finendo fuori pista, contro le barriera, fermandosi solo grazie alle reti di protezione, vicino al pubblico.

Ed è proprio da quegli spettatori che hanno vissuto da vicinissimo il terribile incidente, che arrivano nuove immagini dell’accaduto. I video che circolano sui social nelle ultime ore sono davvero spaventosi e fanno rendere ancora una volta l’idea di quanto sia stato fortunato Zhou ad uscire illeso dallo schianto.

Insane fan footage of the Silverstone crash. Zhou’s car ends up right next to them 😮

🎥 ted_meagher98 on Tiktok pic.twitter.com/UPhU0aVbUL — WTF1 (@wtf1official) July 4, 2022