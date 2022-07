Incidente Zhou, l’auto si ribalta e vola fuori pista: le ultime sulle condizioni del pilota | VIDEO

E’ iniziato il gran premio a Silverstone, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Continua il bellissimo duello tra Ferrari e Red Bull, le ultime gare sono state a favore di Max Verstappen ma la Rossa si è confermata competitiva e ha pagato errori di affidabilità e strategia. Sainz ha conquistato a sorpresa la pole position, poi Verstappen e Leclerc.

In partenza si è registrato lo scatto di Verstappen su Sainz, bene anche Hamilton che ha superato Leclerc. Poi un gravissimo incidente e le bandiere rosse. Le vetture coinvolte nell’incidente sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda.

Molto grave l’incidente per Zhou, l’auto si è ribaltata. Le prime notizie riferiscono che Zhou starebbe bene, il pilota è stato trasportato al centro medico. Il VIDEO dell’incidente è spaventoso, l’auto si è ribaltata ed è finita fuori pista, paura anche per gli spettatori.

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX

— The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022