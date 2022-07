Lewandowski al Barcellona, ma la lettera ‘W’ è esaurita: impossibile comprare magliette del polacco nel megastore del club

SportFair

I tifosi del Barcellona sono in estasi per il neo acquisto del club spagnolo: Robert Lewandowski, infatti, fa adesso parte della squadra ed è stato ufficialmente presentato nei giorni scorsi. In tantissimi, dunque, si sono fiondanti nel megastore del Barcellona per acquistare la divisa ufficiale col nome di Lewandowski, ma sono rimasti con l’amaro in bocca.

Non è, infatti, possibile comprare la maglietta col cognome del calciatore polacco: il negozio ha infatti esaurito la lettera “W”, che compare due volte nel cognome del fuoriclasse. Ad ametterlo è stato proprio un membro dello store ufficiale ripreso da un tifoso del Barca.

I fan non riescono ancora a crederci e si sono sfogati sui social con commenti e reazioni esilaranti. Alcuni di loro hanno persino suggerito una soluzione: capovolgere la lettera M.