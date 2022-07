Ilary Blasi, la prima mossa dopo la separazione da Totti: “vacanza-fuga in Tanzania”

SportFair

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le voci sul divorzio circolavano ormai da mesi, ma nella giornata di ieri hanno trovato conferme ufficiali direttamente dai diretti interessati. I due hanno deciso di separarsi, dopo 20 anni di grande amore e 17 di matrimonio. La showgirl ha preso subito una decisione: quella di prendere un aereo e volare dall’altra parte del mondo per proteggere i figli dall’impatto mediatico.

Ilary Blasi ha scelto di andare in Zanzania per un safari insieme alla sorella Silvia e ai figli Cristian, Chanel e Isabel. La separazione ha fatto il giro del mondo e la presentatrice ha scelto di allontanarsi da Roma, la vacanza era comunque programmata da tempo e questa è stata l’occasione giusta per partire. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero in arrivo nuovi dettagli, svelati dal settimanale Chi, con altre foto e novità sulla storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e relative anche alla vita privata di Ilary.