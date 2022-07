Il tariffario di Gerrard diventa virale: multe per ritardi, abbigliamento, auto parcheggiata male e… infradito

SportFair

Steven Gerrard è stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni, era un calciatore completo considerato un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo. Si è confermato anche in panchina, l’inglese infatti è diventato un punto di riferimento anche da allenatore. E’ reduce da una stagione molto positiva con l’Aston Villa e il tecnico è concentrato in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato. Gerrard è un allenatore molto preciso e che non lascia nulla al caso. L’inglese ha deciso per il pugno duro alla squadra per tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore.

Gerrard ha stilato un tariffario per ogni comportamento dei calciatori considerato poco professionale. Si va dalle classiche ammende per chi arriva in ritardo all’allenamento (500 sterline) o alla riunione di squadra (1000 sterline), punizione per chi viene espulso. Poi le sanzioni bizzarre come quelle per l’abbigliamento sbagliato e per l’auto parcheggiata male o addirittura per le stoviglie lasciate in tavola. In più 50 sterline per il calciatore che dimentica di portare la torta per un compleanno, multa anche per chi dimentica il dispositivo GPS per monitorare le statistiche di corsa durante l’allenamento e per chi dimentica le infradito. ‘Umiliazione’ anche per il peggiore in campo: dovrà indossare una maglia nel riscaldamento della partita successiva con la scritta “sono il peggiore”.