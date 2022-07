Disprezzò il Saragozza sui social, ma adesso è la sua nuova squadra… per poco: il club lo scopre e lo licenzia 5 ore dopo la firma

SportFair

Licenziato dopo appena 5 ore: è la storia particolare di Gaizka Campos, portiere costretto ad abbandonare la sua nuova squadra per una vicenda fuori dal campo. L’estremo difensore classe 1997 è di nazionalità spagnola e nel corso della carriera ha indossato alcune maglie: Numancia, Valladolid B e Celta B. Campos è riuscito a mettersi in mostra fino ad attirare l’attenzione del Saragozza, l’accordo è stato raggiunto per la soddisfazione di club e calciatore. La squadra spagnola ufficializza il colpo in porta, a distanza di 5 ore il dietrofront. Il motivo? Un vecchio messaggio pubblicato dal portiere nel 2013 proprio contro il Saragozza. “Provo disgusto per il Saragozza e questo gol mi ha sollevato”, il messaggio che ha scatenato la reazione del club.

“Data la diffusione di una vecchia pubblicazione sui social network di Gaizka Campos, il Real Saragozza vuole esprimere la sua sorpresa e il rifiuto delle parole espresse dal portiere. Il club capisce che si tratta di una pubblicazione del 2013, quando il calciatore aveva solo 16 anni, con la mancanza di maturità che comporta. Tuttavia, abbiamo un massimo impegno di rispetto per la nostra storia e i nostri fan, quindi stiamo analizzando profondamente questo fatto prima di prendere una decisione in merito all’incorporazione del giocatore”, il contenuto di un primo comunicato del club.

La decisione del Saragozza è stata poi durissima: “dopo un’approfondita riflessione il Real Zaragoza ha preso la difficile decisione di non ingaggiare Gaizka Campos. Questa decisione non è stata facile, ma uno dei pilastri fondamentali di questa istituzione è il rispetto per la nostra storia e per i nostri tifosi. Abbiamo la responsabilità di mantenere fede a questa promessa”.

“Il club capisce che il post del portiere sui social nel 2013 è stato un errore adolescenziale che non rispecchia la persona e il professionista che è. Tuttavia, capiamo anche che la pressione che una circostanza come questa comporta gli renderebbe molto difficile sviluppo come calciatore all’interno del Club. Nonostante questa sfortunata situazione, dal Real Saragozza vogliamo augurare a Gaizka il meglio per le sue future sfide professionali”. Campos ha confermato la vicenda con un messaggio su Instagram e si è scusato per l’episodio. Adesso dovrà mettersi alla ricerca di una nuova squadra.