Il medagliere del Mondiale di atletica a Eugene: USA al comando, poi l’Etiopia

Il Mondiale di atletica a Eugene inizia ad entrare sempre più nel vivo. La giornata per l’Italia è stata dai due volti: tutto si è aperto con la delusione di Marcell Jacobs, il velocista azzurro non è sceso in pista nella semifinale a causa di un infortunio. Il campione olimpico è reduce da una serie di infortuni e l’Italia non è riuscita a schierare il suo punto di forza. In attesa di Tamberi, sono arrivate soddisfazioni da Sara Fantini nel martello, l’azzurra ha chiuso al quarto posto. Sul fronte medagliere, la classifica è guidata dagli USA, al secondo posto l’Etiopia.

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO (ori, argenti, bronzi):

1- Stati Uniti 3-1-3

2- Etiopia 2-1-0

3- Polonia 1-2-0

4- Cina 1-1-1

5- Giappone 1-1-0

6- Uganda 1-0-1

7- Repubblica Dominicana 1-0-0

8- Perù 1-0-0

9- Canada 1-0-0

10- Kenya 0-1-1

11- Olanda 0-1-1

12- Grecia 0-1-0

13- Norvegia 0-0-1

14- Svizzera 0-0-1

15- Svezia 0-0-1

16- Belgio 0-0-1