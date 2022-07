Il Manchester United fissa la valutazione di Cristiano Ronaldo: il portoghese via a prezzo di saldo

SportFair

Cristiano Ronaldo è pronto a cambiare un’altra maglia. A distanza di pochi mesi, il portoghese ha deciso di lasciare il Manchester United e si è messo alla ricerca di una nuova destinazione. L’ultima stagione con i Red Devils non è stata di certo positiva per l’ex Juventus, dal punto di vista personale e di squadra. Il risultato dello United in Premier League non è stato all’altezza, dopo una partenza forte l’attaccante non è riuscito più a fare la differenza. Adesso è alla ricerca di nuove motivazioni, Ronaldo ha comunicato al club la decisione di voler cambiare aria. Si sono già messe in fila tante squadre e sono in corso valutazioni sulla prossima destinazione.

Il Manchester United si è trovato completamente spiazzato dalla decisione di Cr7 e ha iniziato a sondare il calciomercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. Il club inglese non ha intenzione di liberare Ronaldo a parametro zero e ha fissato la valutazione del cartellino in 15 milioni di euro che equivale alla cifra investita dal Manchester per strapparlo alla Juventus. Le trattative continuano senza sosta per trovare una soluzione in grado di accontentare tutti, il problema principale è rappresentato dalla richiesta economica di Cr7. Nel frattempo Ronaldo ha saltato un altro allenamento ed è in attesa dell’offerta da 15 milioni di euro da mettere sul tavolo dello United.