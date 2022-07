Il dietrofront di Ecclestone: “non difendo Putin, la guerra è sbagliata”

SportFair

Bernie Ecclestone ha deciso di fare dietrofront. Dopo l’intervista in cui ha dichiarato che per Vladimir Putin “si prenderebbe una pallottola al suo posto”, l’ex patron della Formula 1 ha deciso di fare retromarcia. “Spesso le persone, penso, escono e dicono cose o fanno cose senza pensarci troppo, probabilmente ho fatto lo stesso. E potrei capire le persone che pensano che sto difendendo quello che ha fatto Putin in Ucraina, cosa che non faccio. Sono cresciuto durante la Seconda Guerra mondiale. Quindi so com’è. Mi dispiace per le persone in Ucraina che devono soffrire per qualcosa che non hanno fatto”, ha detto a SKY.

“Non hanno fatto niente di male. Non hanno iniziato niente e non hanno fatto niente. Vogliono andare avanti con le loro vite. Vogliono che i loro figli vadano a scuola e cerchino di andare a lavorare e guadagnarsi da vivere per far andare avanti la loro famiglia. Quindi non meritano di dover soffrire”.

“La guerra non va bene per nessuno. Non vedo come si possa guadagnare da essa. Penso che dovrebbero incontrarsi e trovare un accordo. E mi dispiace se qualcosa di quello che ho detto ha sconvolto qualcuno, perché di certo non era l’intenzione”.