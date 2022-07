Il derby azzurro di Umago va a Cecchinato: Musetti ko in due set agli ottavi

SportFair

E’ Cecchinato il vincitore del derby azzurro del torneo ATP di Umago. Il tennista italiano, numero 151 al mondo, ha battuto oggi il connazionale Lorenzo Musetti, 31° nel ranking ATP e fresco vincitore del torneo di Amburgo.

Il match di oggi, valido per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della Croazia, è durato un’ora e 17 minuti ed è terminato col punteggio di 6-4, 6-3. Esce di scena quindi Musetti, mentre Cecchinato stacca il pass per i quarti, dove sfiderà il vincitore tra Agamenone e Baez.