Icardi pubblica una foto di San Siro: “momenti indelebili”. E le voci di mercato si scatenano | FOTO

SportFair

L’ultima stagione di Mauro Icardi non è stata di certo entusiasmante, l’argentino non è più un calciatore indispensabile per il Psg ed è stato anche condizionato da qualche problema fisico. L’ex Inter è ancora in grado di regalare tanto al mondo del calcio, è ancora uno dei migliori attaccanti dal punto di vista realizzativo. Il suo futuro è molto incerto, non è da escludere un addio nella sessione di mercato estiva che è appena iniziata. Il calciatore, da qualche giorno, si trova a Milano e l’argentino si è lasciato andare ad un momento amarcord all’esterno di San Siro: “quante emozioni vissute qui… Momenti indelebili della mia vita familiare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore”, ha scritto attraverso una storia su Instagram.

Le voci si sono scatenate e l’argomento riguarda ovviamente il futuro di Icardi. Sui social i tifosi hanno iniziato le discussioni sul possibile ritorno dell’argentino in Italia, a Milano. E’ completamente da escludere la soluzione Inter anche considerando il ritorno di Romelu Lukaku, più fattibile la pista che porta al Milan. La vera bomba riguarda però il tentativo del Monza di Berlusconi e Galliani, alla ricerca di un colpo in grado di infiammare ancora di più l’ambiente. La trattativa si preannuncia difficile considerando l’aspetto economico e le ambizioni del Monza comunque importanti ma non da vertice. La foto di Icardi è stata interpretata, da altri, anche come una chiusura definitiva al possibile ritorno a Milano.