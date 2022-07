‘Como’ es posible? I tre motivi per cui Fabregas ha accettato il trasferimento in Serie B

SportFair

Una notizia che ha fatto impazzire gli appassionati di calcio e tutti i tifosi: Cesc Fabregas è pronto a sbarcare nel campionato italiano per iniziare una nuova avventura della sua carriera. Si tratta di un calciatore strepitoso, in grado di fare la differenza in tante squadre. E’ un centrocampista centrale, molto bravo dal punto di vista tecnico e in grado di fare la differenza anche in zona realizzativa. Il suo ruolo è in mediana, ma non è da escludere anche una soluzione leggermente avanzata. La carriera dello spagnolo non ha bisogno di commenti, si è messo in mostra nelle squadre più importanti. E’ cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Arsenal, la prima vera esperienza è stata con la maglia dei Gunners. Si è dimostrato subito un calciatore di grande personalità ed è diventato un faro della squadra.

Nel 2011 il ritorno in blaugrana, è stato uno dei grandi protagonisti di una squadra stellare che ha entusiasmato il mondo dal punto di vista tecnico. Nel 2014 è passato al Chelsea, anche in questo caso l’avventura è stata positiva. Un po’ meno bene al Monaco nell’ultima esperienza della carriera. Il 30 giugno si è svincolato e tanti club si sono fiondati sul calciatore. Sono state avviate tante trattative, soprattutto in Spagna e Inghilterra. Poi l’inserimento del Como, decisivo. L’accordo è stato raggiunto e già nelle prossime ore il calciatore raggiungerà l’Italia. Como es posible? Nel calcio tutto es posible.

Fabregas al Como, i motivi