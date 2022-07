Helmut Marko sulla lotta interna Leclerc-Sainz: “dobbiamo ringraziare la Ferrari per la battaglia nella sprint race”

SportFair

La sprint race in Austria si è conclusa a favore di Max Verstappen, l’olandese ha vinto con grande merito sulla coppia Ferrari formata da Leclerc e Sainz. Il campione del mondo in carica ha allungato ulteriormente in classifica ed è il candidato principale alla vittoria anche per la gara di domenica. E’ andata in scena una vera e propria bagarre in casa Ferrari, si sono registrati sorpassi e controsorpassi nei primi giri. La lotta interna ha favorito sicuramente la vittoria di Verstappen, è dello stesso avviso anche Helmut Marko.

“Dobbiamo ringraziare le Ferrari che hanno lottato tra loro, perché la partenza era stata un po’ critica. In questo modo Verstappen ha potuto costruirsi un margine di tre secondi, che poi ha saputo mantenere fino alla fine”, ha raccontato il consulente della Red Bull a ORF. La strategia della Ferrari è sempre più discutibile e rischia di condizionare la corsa al Mondiale della Rossa.