Hamilton contro i tifosi di Verstappen: “un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta?”

E’ quasi tutto pronto per il gran premio di Formula 1 in Austria. La sprint race ha visto il successo di Max Verstappen che ha avuto la meglio di Leclerc e Sainz. La Ferrari dovrà reagire per rientrare in corsa per il campionato, la macchina è competitiva e nelle ultime gare è stata condizionata da errori di strategia e sfortuna. In grande ripresa la Mercedes, in particolar modo Lewis Hamilton. La sprint qualifying del britannico è stata condizionata dall’incidente nelle qualifiche, il botto è stato impressionante.

I tifosi di Verstappen hanno esultato al momento dello schianto e l’atteggiamento non è stato gradito da Hamilton. “Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta, applaude? Credo sia semplicemente incredibile che possa esser davvero successa una cosa simile, nonostante sappiano quanto sia pericoloso il nostro sport. Non bisognerebbe mai tifare per la morte o l’incidente di qualcuno”, le parole del pilota della Mercedes riportate da Speedweek.