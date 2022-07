Hamilton avvisa Ferrari e Red Bull: “ci stiamo avvicinando, continuo a rosicchiare qualcosa”

SportFair

E’ il momento di tornare in pista per la Formula 1, si corre il gran premio di Francia. L’ultimo gran premio ha rilanciato le ambizioni di Leclerc, la Ferrari è molto competitiva e il monegasco ha dimostrato un talento enorme. In grande ripresa anche le Mercedes, in particolar modo Lewis Hamilton: “nessuno ha mollato nulla, di certo non è la stagione che speravamo e avremmo voluto vivere. Se c’è una lezione è che dobbiamo affilare le nostre armi. Speriamo di arrivare al livello che meritiamo e una volta che ce la faremo lo apprezzeremo ancora di più. Ogni fine settimana speriamo di migliorare”.

Hamilton poi lancia un segnale ai rivali: “di sicuro cerchiamo di portare sempre qualcosa di nuovo. Sarà così anche qui, e contiamo di rosicchiare ancora qualcosa a quelli davanti. Di solito in questo circuito siamo riusciti sempre a fare bene”. Si preannuncia un gran premio scoppiattante con Ferrari, Red Bull e (forse) Mercedes in lotta per la vittoria.