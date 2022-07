Haller operato per il tumore ai testicoli: “primo passo completato” | FOTO

SportFair

La vita privata e calcistica di Sébastien Haller è stata sconvolta da una notizia che non riguarda il mondo del calcio: all’attaccante è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Il francese naturalizzato ivoriano è stato costretto a fermarsi, alla vigilia dell’inizio della stagione e nella fase importante della preparazione. Il calciatore, arrivato al Borussia Dortmund per sostituire Haaland, ha postato una foto sorridente dal letto dell’ospedale.

“Ciao a tutti, volevo farvi sapere che il primo passaggio è stato completato! Vorrei ringraziare il Borussia Dortmund e il team medico che sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell’ospedale per il supporto e per la benevolenza“. Nei prossimi giorni la situazione sarà sicuramente più chiara e potranno essere definiti i prossimi step e i tempi di recupero. Tutto è nato da un malessere durante un allenamento, Haller si è sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la presenza di un tumore ai testicoli.