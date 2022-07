La guida all’Europeo femminile in Inghilterra: regolamento, calendario e partite dell’Italia

SportFair

Si avvicina l’inizio di un evento molto importante per i colori italiani: l’Europeo femminile 2022 in Inghilterra. Il conto alla rovescia è ormai iniziato, l’appuntamento è fissato dal 6 al 31 luglio e la Nazionale italiana si è preparata molto bene con l’obiettivo di ripetere l’impresa della squadra maschile. La compagine di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo D in compagnia di Francia, Belgio e Islanda con le azzurre che si giocheranno la qualificazione, probabilmente, contro le ultime due. Le ragazze francesi sono considerate le favorite, ma l’Italia è pronta a presentarsi all’Europeo con l’obiettivo di mettere in difficoltà qualsiasi squadra.

L’esordio dell’Italia è previsto per il 10 luglio, proprio contro la Francia a Rotherham. L’ultimo precedente contro la formazione transalpina risale ad un’amichevole del 2018, terminata sul risultato di 1-1 con gol di Cristiana Girelli.

La guida all’Europeo

Le città che ospiteranno il torneo sono Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford e Wigan & Leigh. È la seconda volta che l’Inghilterra ospita la competizione dopo quella del 2005 vinta dalla Germania. I Paesi Bassi hanno vinto l’ultima edizione del 2017 davanti al loro pubblico.

I gironi della fase finale

Gruppo A: Inghilterra (nazione ospitante), Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi (campione in carica), Svezia, Portogallo*, Svizzera

*Il Portogallo sostituisce la Russia

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Le 16 squadre sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro, con le prime due che andranno alla fase a eliminazione diretta.

Fase a gironi:

Mercoledì 6 luglio

Gruppo A: Inghilterra – Austria (21:00, Old Trafford)

Giovedì 7 luglio

Gruppo A: Norvegia – Irlanda del Nord (21:00, Southampton)

Venerdì 8 luglio

Gruppo B: Spagna – Finlandia (18:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Germania – Danimarca (21:00, Brentford)

Sabato 9 luglio

Gruppo C: Portogallo – Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Gruppo C: Olanda – Svezia (21:00, Sheffield)

Domenica 10 luglio

Gruppo D: Belgio – Islanda (18:00 Manchester)

Gruppo D: Francia – Italia (21:00, Rotherham)

Lunedì 11 luglio

Gruppo A: Austria – Irlanda del Nord (18:00 Southampton)

Gruppo A: Inghilterra – Norvegia (21:00, Brighton & Hove)

Martedì 12 luglio

Gruppo B: Danimarca – Finlandia (18:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Germania – Spagna (21:00, Brentford)

Mercoledì 13 luglio

Gruppo C: Svezia – Svizzera (18:00, Sheffield)

Gruppo C: Olanda – Portogallo (21:00, Wigan & Leigh)

Giovedì 14 luglio

Gruppo D: Italia – Islanda (18:00, Manchester)

Gruppo D: Francia – Belgio (21:00, Rotherham)

Venerdì 15 luglio

Gruppo A: Irlanda del Nord – Inghilterra (21:00, Southampton)

Gruppo A: Austria – Norvegia (21:00, Brighton & Hove)

Sabato 16 luglio

Gruppo B: Finlandia – Germania (21:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Danimarca – Spagna (21:00, Brentford)

Domenica 17 luglio

Gruppo C: Svizzera – Olanda (18:00, Sheffield)

Gruppo C: Svezia – Portogallo (18:00, Wigan & Leigh)

Lunedì 18 luglio

Gruppo D: Islanda – Francia (21:00, Rotherham)

Gruppo D: Italia – Belgio (21:00, Manchester)

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale:

Mercoledì 20 luglio

QF1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (21:00, Brighton & Hove)

Giovedì 21 luglio

QF2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (21:00, Brentford)

Venerdì 22 luglio

QF3: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (21:00, Wigan & Leigh)

Sabato 23 luglio

QF4: Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (21:00, Rotherham)

Semifinali:

Martedì 26 luglio

SF1: Vincente QF1 – Vincente QF3 (21:00, Sheffield)

Mercoledì 27 luglio

SF2: Vincente QF2 – Vincente QF4 (21:00, Milton Keynes)

Finale:

Domenica 31 luglio

Vincente SF1 – Vincente SF2 (18:00, Wembley)

L’Inghilterra è qualificata direttamente alla fase finale, mentre le altre nazioni hanno disputato la fase di qualificazione con nove gironi da cinque o sei squadre e le ultime partite in programma a febbraio 2021. Le nove vincitrici dei gironi e le tre seconde con i migliori risultati contro la terza, quarta e quinta classificata nel girone si sono qualificate direttamente alla fase finale. Le altre sei seconde classificate hanno disputato gli spareggi del 9 e 13 aprile 2021, che hanno decretato le ultime tre squadre partecipanti alla fase finale.

PRIMA GIORNATA

Domenica 10 luglio (Rotherham)

Francia-Italia: ore 21:00

SECONDA GIORNATA

Giovedì 14 luglio (Manchester)

Italia-Islanda: ore 18:00

TERZA GIORNATA

Lunedì 18 luglio (Manchester)

Italia-Belgio: ore 21:00