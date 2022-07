Al Red Bull Ring torna la Sprint Race: gli orari del Gp d’Austria di F1 e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 torna subito in pista. Dopo l’emozionante weekend di gara di Silverstone, caratterizzato in primis dallo spaventoso incidente di Zhou, Albon e Russell, fortunatamente illesi e dalla prima vittoria di Carlos Sainz, i campioni delle quattro ruote si spostano in Austria.

Al Red Bull Ring torna la Sprint Race, la seconda di questa stagione, dunque non mancherà di certo lo spettacolo. Il weekend di gara austriaco sarà trasmesso sui canali Sky, mentre Sprint Race e gara andranno in onda, in differita, in chiaro su TV8 rispettivamente sabato alle 20.15 e domenica alle 18.00.

Gli orari del Gp d’Austria

Venerdì 8 luglio

13.30 – FP1

17.00 Qualifiche

Sabato 9 luglio

12.30 – FP2

16.30 – Sprint Race

Domenica 10 luglio

15.00 – Gara