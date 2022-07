Il gol di Giroud da una prospettiva mai vista: le azioni catturate da una body cam indossata da un difensore | VIDEO

SportFair

Il mondo del calcio si proietta sempre di più verso il futuro. In attesa dell’inizio dei campionati, i calciatori continuano la preparazione con le squadre chiamate a farsi trovare pronte ai nastri di partenza. In particolar modo si preannuncia una corsa bellissima in Serie A con tante squadre in corsa per la vittoria dello scudetto: Juventus, Inter, Milan e Napoli. E’ grande attesa per il ritorno in campo dei campioni d’Italia, la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto un risultato a sorpresa con la vittoria dello scudetto. I rossoneri sono scesi in campo per la partita amichevole contro il Colonia, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di Giroud.

La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo. L’attaccante del Milan si è messo in grande mostra e le azioni sono state catturate da una body cam indossata da un calciatore del Colonia. E’ basata sull’intelligenza artificiale MindFly e offre ai tifosi un’esperienza visiva mai vista prima. L’obiettivo dell’azienda è quella di eliminare la distanza tra tifosi e calciatori, consentendo ai supporter di guardare qualsiasi partita dal punto di vista di un altro calciatore, utilizzando un giubbotto body cam.

Eran Tal, co-fondatore di MindFly, ha confermato a StartUpHub che al RheinEnergieStadion di Colonia sono state utilizzate nuove tecnologie: “l’uso di MindFly nel calcio porta l’entusiasmo del campo ai fan. I nostri giubbotti leggeri per intelligenza artificiale sono progettati per mantenere le prestazioni del giocatore e sentirsi come se indossassero un giubbotto GPS, e gli atleti dimenticano di indossarlo dopo pochi minuti”.

La pagina Twitter ufficiale del club ha poi pubblicato qualche immagine catturata in body cam e sono state apprezzate dai tifosi che hanno commentato positivamente il nuovo esperimento.