Scandalo in Premier League: arrestato un giocatore accusato di stupro

Scandalo in Premier League! Alle 3 del mattino è stata arrestata una star del calcio, di cui non è stata rivelata l’identità, accusata di stupro. Si tratta di un giocatore di circa 29 anni: l’uomo stava dormendo nella sua abitazione quando sei auto della polizia hanno fatto irruzione nella sua villa.

Una ragazza lo ha denunciato per un per violenze, mostrando alla polizia anche le foto delle contusioni. Le autorità si sono precipitate nell’abitazione del calciatore per arrestarlo dopo che la giovane lo ha accusato di averla violentata durante una vacanza nel Mediterraneo.

Il giocatore, uno dei migliori della sua squadra di Premier, è stato trattenuto con l’accusa di stupro ed è stato interrogato per oltre 15 ore dagli investigatori.

Secondo la stampa britannica il giocatore dovrebbe anche giocare i Mondiali del Qatar.