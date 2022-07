Gattuso fuma durante gli allenamenti del Valencia, i media spagnoli: “è un cattivo esempio” | VIDEO

SportFair

Gennaro Gattuso ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Valencia, il tecnico italiano ha intenzione di raggiungere risultati importanti dentro e fuori dal campo. L’ex centrocampista del Milan ha deciso di sposare il progetto nonostante qualche perplessità iniziale, il tecnico era stato criticato a causa di alcuni episodi del passato. La campagna mediatica contro Gattuso era stata violentissima, a causa di vecchie dichiarazioni considerate “contro donne, omosessuali e calciatori di colore”. Ringhio non si è fatto intimorire, si è presentato con il botto e ha messo subito le cose in chiaro, è pronto a dare tutto per squadra, tifosi e dirigenza.

Gattuso si è presentato agli allenamenti con la solita grinta e con l’intenzione di lasciare subito il segno. Un altro episodio ha scatenato momenti di discussione: Gattuso è stato ripreso, durante gli allenamenti, mentre fumava una sigaretta elettronica. Il video è finito in rete e il gesto è stato interpretato, anche da quotidiani spagnoli, come un cattivo esempio. L’allenatore ha deciso di non rispondere, ormai è abituato ad affrontare le critiche ed è concentrato solo sul campo.