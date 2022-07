Garcia Leon domina la 20 km di marcia: è oro ai Mondiali di atletica, ottava Trapletti

SportFair

Continua lo spettacolo dei Mondiali di atletica a Eugene, è andata in scena la 20 km di marcia femminile e lo spettacolo è stato assicurato. Due le italiane in gara: Nicole Colombi e Valentina Trapletti. Le italiane si staccano inizialmente dal gruppetto di testa composto da una decina di atlete. Scappano in nove: Wu, Qieyang, Liu, Perez, Garcia Leon, Montag, Ma, Priyanka, Gonzalez. Al km 3 Garcia Leon e Qieyang davanti, le altre distaccate di 4″.

Il distacco aumenta sempre di più, Garcia Leon e Qieyang sono in grande spolvero. Al km 15 Garcia Leon scappa e guadagna 2″ su Qieyang. Il distacco aumenta sempre di più, al km 17 il divario è addirittura di 18″. La Zdzieblo supera Qieyang, in crisi nerissima.

Kimberly Garcia Leon controlla e conquista l’oro in 1h26’58”, è record peruviano. Argento per la polacca Zdzieblo in 1h27″31″, record polacco, bronzo per la cinese Qieyang con 1h27’56”. Quarto posto per l’australiana Montag in 1h28’17”. In quinta posizione la cinese Liu con 1h29’00” e la giapponese Fujii in 1’29″01. Splendida ottava l’azzurra Valentina Trapletti con 1h29’54”.