Gara amara per la Ferrari in Ungheria: i commenti di Sainz e Leclerc

Il Gran Premio d’Ungheria non ha sorriso alla Ferrari. Il team di Maranello non è riuscito a brillare in pista oggi all’Hungaroring e Sainz e Leclerc hanno chiuso la gara, vinta da Verstappen, rispettivamente in quarta e sesta posizione.

“Non sono contento, parleremo con la squadra e capiremo. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, sicuramente ci saranno delle discussioni per migliorare.quest’anno mi sento in forma e non vedo l’ora di tornare. Sicuramente oggi un altro rammarico, non sono contento per niente, ma ne parleremo col team“, queste le parole di Leclerc a fine gara.

“E’ chiaro che c’era qualcosa che non adnava, con la macchina, con le gomme. Oggi abbiamo fato uno step indietro, con ancora più freddo, rispetto a ieri, per me nessuna gomma andava, oggi non andava niente, nessuna gomma, e quando il passo è così difficile, ache la strategia lo è. Sopratttuto la prima sosta, potevamo fare l’overcut su russell e da lì potevo guidarela gara, ma è così, dobbiamo contoniare a lavorare per tornare dopo la pausa più forti. La delusione è grande, sono arrivate queste condizioni poi che hannocondizionato la gara di oggi e la qualifica di ieri, siamo rimasti un po’ fregati, io oggi non mi trovavo per niente, avevo un degrado incredibile rispetto a venerdì, non me lo aspettavo, è stato difficile da capire“, ha aggiunto poi Sainz ai microfoni Sky.