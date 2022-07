La Francia domina contro l’Italia, la stampa francese: “schiaffo storico”, bocciata Sara Gama

SportFair

L’esordio per la Nazionale italiana femminile all’Europeo in Inghilterra è stato un vero e proprio incubo. La partita contro la Francia si è conclusa sul netto risultato di 5-1, la gara era già in archivio dopo 45 minuti. Le azzurre sono già concentrate in vista della prossima sfida contro l’Islanda in una gara da non fallire assolutamente. E’ arrivata la reazione della stampa francese subito dopo il successo contro l’Italia.

“Bleues d’artifice”. titola oggi L’Equipe, le italiane “affossate da una forza superba”. Le Bleues, sottolinea il quotidiano, “hanno inviato un messaggio chiaro” al torneo. Secondo il quotidiano sportivo d’Oltralpe, le francesi “hanno superato ogni attesa”, liberando “una forza insospettata per rifilare uno schiaffo storico all’Italia”. Molto severe anche le pagelle de L’Equipe che rifila un 2 alla capitana azzurra Sara Gama, poi soltanto dei 3 e qualche 4 al resto della squadra. “In 12 minuti le Bleues hanno ucciso qualsiasi suspense, grazie a due regali di una difesa italiana sommersa da ogni parte. Nessuna squadra aveva mai segnato 5 gol nel primo tempo nella storia dell’Euro femminile”.